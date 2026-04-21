Через ворожі обстріли та негоду є знеструмлення в шести областях

Внаслідок російських атак на ранок 21 квітня є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас через несприятливі погодні умови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 7 населених пунктів у Дніпропетровській області.

Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній, зазначили в компанії.

Йдеться, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 квітня, станом на 09:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 20 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 17 квітня.

Як пояснюють енергетики, причина таких змін – суттєве похолодання на всій території України, що зумовлює застосування споживачами електричних обігрівачів.

"Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишались без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.