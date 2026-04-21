Відновлювана енергія вперше перевищила вугільну

У 2025 році відновлювані джерела енергії вперше стали найбільшим джерелом електроенергії у світі, випередивши вугілля.

Такі дані аналітичного центру Ember.

Частка зростання світового попиту на електроенергію, що покривається за рахунок сонячної енергії у 2025 році склала 75%.

Частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії у 2025 році склала 33,8% — вона вперше перевищує третину, випередивши вугілля.

Зміна обсягів виробництва електроенергії з викопного палива порівняно з попереднім роком – мінус 0,2%

Тож, за даними аналітиків, основне зростання світового попиту на електроенергію забезпечили сонячна та вітрова енергетика.

У минулому таке траплялося й раніше, але завжди через кризи або разові події. Цього ж разу зниження стало результатом структурного зсуву в бік чистої енергії, зазначають аналітики.

За даними Ember, за рік виробництво сонячної енергії зросло на рекордні 636 терават-годин (ТВт·год). Це вдвічі більше, ніж річне споживання електроенергії у Великій Британії.

Це найбільший річний приріст серед усіх джерел електроенергії за всю історію (за винятком постковідного відновлення вугілля у 2021 році).

Сонячна генерація зростає четвертий рік поспіль швидше за всі інші джерела. Потужність сонячних установок зросла на рекордні 647 ГВт — це означає, що сонце буде домінувати й у найближчі роки, зазначають аналітики.

Рекордне зростання сонячної енергетики означало, що обсяги виробництва енергії з чистих джерел зростали достатньо швидко, щоб задовольнити весь новий попит на електроенергію у 2025 році, тим самим запобігти збільшенню обсягів виробництва електроенергії з викопного палива.

Це був перший рік з 2020 року, коли не відбулося зростання виробництва електроенергії з викопного палива, і лише п'ятий рік без такого зростання у цьому столітті, говориться у дослідженні.

Китай та Індія, які історично найбільше сприяли глобальному зростанню виробництва електроенергії з викопного палива, у 2025 році зафіксували падіння обсягів виробництва електроенергії з викопного палива.

У цих країнах рекордне збільшення обсягів чистої енергії випередило зростання попиту. Це зупинило глобальне чисте зростання виробництва електроенергії з викопного палива.

Сонячна енергетика закріпила свою роль як домінуючого рушія змін у світовому енергетичному секторі, а її рекордне зростання забезпечило три чверті чистого зростання попиту на електроенергію у 2025 році.

Зростання сонячної енергетики було у 18 разів більшим, ніж зростання використання газу — єдиного виду викопного палива, використання якого у 2025 році збільшилося.

Світове виробництво сонячної енергії зараз дорівнює загальному попиту на електроенергію в ЄС.

"Світова енергетична система зазнає дедалі більшого навантаження. Останні роки, а точніше — останні місяці, висвітлили притаманні вразливості системи, побудованої на основі викопного палива, — схильність до коливань цін, геополітичні ризики та перебої з постачанням", – говориться у звіті аналітичного центру.

Аналітики Ember наголошують, що ці виклики не є тимчасовими – вони відображають структурні особливості сучасного функціонування системи.

"Глобальний огляд електроенергетики" показує, що альтернатива не тільки з'являється, але й швидко набирає обертів, причому чиста енергія задовольняє весь приріст світового попиту на електроенергію.

Сонячна енергія стала провідним джерелом нової генерації, підкріпленим акумуляторними батареями, які починають забезпечувати гнучкість системи у великих масштабах.

У провідних економіках, зокрема в Китаї та Індії, минулого року обсяги виробництва електроенергії з викопного палива скоротилися, навіть попри те, що попит продовжував зростати.

Нагадаємо:

Аналітична компанія Rystad Energy прогнозує, що глобальний попит на електроенергію протягом наступного десятиліття зросте приблизно на 30% через активне поширення електромобілів, розбудову дата-центрів та зростання потреб в опаленні й охолодженні будівель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозувало, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.

Раніше повідомлялося, що глобальні потужності відновлюваної енергетики у 2023 році зросли найшвидшими темпами за останні 20 років, завдяки чому світ може досягти ключової кліматичної цілі Cop28 до кінця десятиліття.