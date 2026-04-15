Свириденко розповіла про роботу Американсько-українського інвестфонду

Американсько-український інвестиційний фонд відновлення працює — першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розпочала робочу поїздку до Вашингтона з урядовою командою. Взяла участь у відкритті Американсько-українського форуму партнерства, який відбувається на полях Весняних зустрічей МВФ та Світового банку. зустрілася з керівниками провідних американських компаній", – зазначила вона.

За її словами, Американсько-український інвестиційний фонд відновлення має стати ефективним інструментом для залучення приватного капіталу.

"Фонд уже працює — першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді", – написала Свириденко у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство енергетики України уклало із американською компанією Aspect Holdings угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська.

Раніше повідомлялося, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови оголосив прийом проєктів, ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами, які визначають перелік зобов'язань надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.