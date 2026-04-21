У середу світло українцям не вимикатимуть

У вівторок 21 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 11:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Майже тижневе зниження світових цін на нафтопродукти почало позначатися на українському роздрібному ринку, тому дедалі більше мереж зменшують ціни на пальне.