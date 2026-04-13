Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Уряд захистив права на технології, які закуповує держава

Андрій Муравський — 13 квітня, 13:15
Міноборони

Уряд затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр оборони Михайло Федоров.

"Встановлюємо чіткі правила для держави і виробників щодо захисту розробок і їх використання", – написала вона у Телеграм.

Метою політики є захист прав на оборонні технології, що створюються підприємствами державного сектору оборонно-промислового комплексу або набуваються в межах оборонних закупівель державними замовниками, і їх використання у виробництві товарів оборонного призначення.

За словами Федорова, Україна має унікальний бойовий досвід і створює рішення, які вже змінюють хід війни. І необхідно захистити права на оборонні технології та забезпечити їх ефективне використання у виробництві для потреб оборони.

Оновлена політика передбачає захист прав на технології, які створюють у державному секторі або закуповують за державні кошти.

Ідеться також про чіткі правила для державних замовників і підприємств щодо управління інтелектуальною власністю та можливість ефективно масштабувати вже створені рішення у виробництві.

Підприємства приватного сектору можуть адаптувати підходи під власні операційні потреби. Це створює єдині правила гри для всіх учасників оборонного ринку та дає змогу швидше впроваджувати технології у виробництво, зазначив Федоров.

Міністр оборони наголосив, що дотримання прав інтелектуальної власності — основа довіри у відносинах з міжнародними партнерами та умова для розвитку спільних оборонних проєктів.

"Українські зброярі — це спільнота сміливих підприємців, які у партнерстві із Силами оборони створюють унікальні технології. Це понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей", – зазначила Свириденко.

За її даними, вже понад 50% зброї на фронті — українського виробництва. Це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку тощо.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Раніше повідомлялося, що Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

Міноборони технології Свириденко

Свириденко

Майже 10 мільйонів українців із вразливих категорій вже отримали 1500 гривень
АЗК "Укрнафта" почала знижувати ціни на пальне – Свириденко

Останні новини