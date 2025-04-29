В Іспанії розслідують масштабний блекаут: можлива причина - кібератака

Суддя Національного суду Іспанії Хосе Луїс Калама розпочав розслідування, в результаті якого буде з'ясовано, чи було відключення електроенергії по всій країні 28 квітня кібератакою.

Про це пише Bloomberg.

Хосе Луїс Калама звернувся до Національного агентства з питань кібербезпеки та оператора енергомережі з проханням надати звіти про те, як сталося відключення електроенергії.

Він також звернувся з аналогічним проханням до поліції Іспанії.

У заяві, надісланій електронною поштою у вівторок з Національного суду Іспанії, Калама зазначає, що хоча причини відключення електроенергії досі невідомі, "кібертероризм є однією з можливих причин". Саме тому необхідне розслідування.

Як повідомлялося, системний оператор Іспанії вже відкинув версію про кібератаку.

Попередньо, причиною блекауту могли бути два випадки "відключення генерації", що стались з інтервалом в півтори секунди. Після першого випадку система змогла відновитись, а вже другий спричинив масштабні відключення.

Компанія-оператор національної електромережі в Іспанії вважає, що попередня причина відключень - падіння сонячної генерації.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

На тлі масових відключень світла ввечері 28 квітня в Іспанії ввели надзвичайний стан.

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.