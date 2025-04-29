В Испании расследуют масштабный блэкаут: возможная причина - кибератака

Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама начал расследование, в результате которого будет выяснено, было ли отключение электроэнергии по всей стране 28 апреля кибератакой.

Об этом пишет Bloomberg.

Хосе Луис Калама обратился в Национальное агентство по вопросам кибербезопасности и оператора энергосети с просьбой предоставить отчеты о том, как произошло отключение электроэнергии.

Он также обратился с аналогичной просьбой в полицию Испании.

В заявлении, направленном по электронной почте во вторник из Национального суда Испании, Калама отмечает, что хотя причины отключения электроэнергии до сих пор неизвестны, "кибертерроризм является одной из возможных причин". Именно поэтому необходимо расследование.

Как сообщалось, системный оператор Испании уже отверг версию о кибератаке.

Предварительно, причиной блэкаута могли быть два случая "отключения генерации", которые произошли с интервалом в полторы секунды. После первого случая система смогла восстановиться, а уже второй вызвал масштабные отключения.

Компания-оператор национальной электросети в Испании считает, что предварительная причина отключений - падение солнечной генерации.

Напомним:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.

На фоне массовых отключений света вечером 28 апреля в Испании ввели чрезвычайное положение.

В Испании и Португалии по состоянию на утро 29 апреля восстановили электроснабжение почти для всех потребителей, после масштабных отключений света.