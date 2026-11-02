У Києві та області ввели екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області зранку 2 листопада запровадили аварійні відключення світла. В частині областей діють погодинні графіки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення ввели за компандою Укренерго. Під час таких відключень графіки не діють.

В Укренерго пояснили таке рішення складною ситуацією в енергосистемі через наслідки російських обстрілів.

У компанії зазначили, що екстрені відключення ввели у деяких регіонах, але яких саме не вказали.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – додали в Укренерго.

Також у частині областей України вимушено застосували:

06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги)

Нагадаємо:

За командою "Укренерго", внаслідок складної ситуації в енергосистемі, у Дніпрі 1 листопада застосовували екстрені відключення світла.