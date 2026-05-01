На українському ринку змінились ціни на помідори: скільки тепер вони коштують

На українському ринку тепличних помідорів зберігається тенденція зниження цін.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Така ситуація зумовлена збільшенням обсягів вибірки у тепличних господарствах практично по всій території країни, а також зниженням попиту в цьому сегменті. Крім того, стабільні поставки овочів з‑за кордону продовжують чинити додатковий тиск на ціни", – пояснюють вони.

Згідно з аналітикою, місцеві тепличні комбінати пропонують помідори за цінами 130–160 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами учасників ринку, пропозиція вітчизняної продукції поступово зростає.

Водночас, попри поточне зниження цін, тепличні помідори в українських господарствах наразі в середньому на 73% дорожчі, ніж за аналогічний період минулого року, за даними аналітики.

При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті.

За словами виробників, у разі збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися в ціні, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Станом на 24 квітня на українському ринку відпускні ціни на місцеві помідори становили 140–170 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.