Bitcoin вперше за три місяці перетнув позначку $80 тисяч

Головна криптовалюта світу Bitcoin вперше за понад три місяці перевищила позначку $80 тис. на тлі зростання азійських фондових ринків.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 4 травня, ціна біткоїна зросла на 2,1% до 80 594 доларів, що є найвищим рівнем з 31 січня.

Інші криптовалюти, включаючи Ether, також зросли.

У жовтні 2025 року ціна біткойна досягла рекордної позначки понад 126 000 доларів США, після чого в лютому вона обвалилася впродовж кількох місяців до приблизно 60 000 доларів.

З цього моменту криптовалюта поступово повернула собі деякі старі позиції, частково завдяки підвищенню інституційного попиту.

Співзасновниця компанії Orbit Markets Керолайн Морон вважає, що прорив ціни біткойна вище 80 000 доларів США забезпечить "подальший позитивний імпульс для цього класу активів".

Bitcoin 24 лютого продовжила зниження, що призвело до найстрімкішого місячного падіння криптовалютної індустрії у 2022 році.

Криптовалюта впала на 2,9% до $62 701.