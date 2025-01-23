"Незважаючи на відключення": "Укрнафта" збільшила видобуток газу та нафти

"Укрнафта" за результатами 2024 року збільшила видобуток вуглеводнів на 3% порівняно з показником за 2023 рік.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Незважаючи на тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу", – зазначив він.

Зокрема, видобуток газу зріс на 6,5% – до 1,17 млрд кубометрів, порівняно з 1,097 млрд кубометрів у 2023 році.

Видобуток нафти збільшився на 0,6% – до 1,418 млн тонн проти 1,41 млн тонн роком раніше.

За словами Корецького, цього року "Укрнафта" продовжить бурити нові свердловини, оновлюватиме техніку, замінюючи радянську на сучасну і технологічну від світових лідерів, інтенсифікуватиме видобуток.

Нагадаємо:

"Укрнафта" активно здійснює операції з інтенсифікації видобутку із залученням сторонніх підрядників, завдяки чому дебіт на оброблених свердловинах уже зріс у 4,2 раза, а додатковий видобуток становив майже 13 тис тонн нафти та понад 6 млн куб м газу.

"Укрнафта" повернулась на закупівлі дизельного палива для "Укрзалізниці" після кількамісячної перерви і відразу виграла підряд на 1,05 млрд грн.