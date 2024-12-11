"Укрнафта” повідомила про додатковий видобуток нафти та газу завдяки гідророзриву пласту

"Укрнафта" активно здійснює операції з інтенсифікації видобутку із залученням сторонніх підрядників, завдяки чому дебіт на оброблених свердловинах уже зріс у 4,2 раза, а додатковий видобуток становив майже 13 тис тонн нафти та понад 6 млн куб м газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Одним із найефективніших методів інтенсифікації є гідророзрив пласта (ГРП). Після його застосування зростає проникність пластів, а продуктивність свердловин підвищується", - зазначено в повідомленні.

Частину операцій проводять залучені партнери. Зокрема, із 35 запланованих свердловинних операцій з ГРП зовнішній підрядник провів 33 ГРП на сході та заході України. Понад 20 свердловин уже працюють.

"На більш ніж 90% об'єктів досягнуто проєктних показників додаткового видобутку, а успішність становить 92%. Загалом сукупний дебіт зріс у 4,2 раза, з 71,8 до 303,7 тонн на добу", - зазначив директор "Укрнафта" Сергій Корецький.

В компанії також додали, що у першому півріччі 2025 року зовнішній підрядник запланував 30 додаткових ГРП.

Нагадаємо:

Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – з початку року наростили видобуток газу на 6%.