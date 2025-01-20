Замовлення на мільярд: "Укрнафта" повернулась на дизельні тендери "Укрзалізниці"

"Укрнафта" повернулась на закупівлі дизельного палива для "Укрзалізниці" після кількамісячної перерви і відразу виграла підряд на 1,05 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші".

Як пише видання, в контракті прописана ціна 52 387 грн/т. Це дорожче, ніж "Укрзалізниця" раніше контрактувала дизель у компанії "Укрпалетсистем" (UPG) – у грудні по 50 526 грн/т і у листопаді по 51 080 грн.

Цього разу на торгах "Укрзалізниці" були дешевші на 1-4% пропозиції від азербайджанців ТОВ "Торговий Дім Сокар Україна" та ТОВ "АТ енерго трейд" Романа Адамова ("Альянс"). Однак залізничники повідомили, що ці компанії відмовились від укладання угод, тож і уклали угоду з дещо дорожчою "Укрнафтою".

"Підйом ціни на дизель "Укрзалізниці" відбувся на фоні світового тренду на подорожчання нафти. Який у тому числі спровокований санкціями США на танкери Росії, що перевозять нафту до Китаю та Індії", - написало видання.

Нагадаємо:

З початку 2025 року українські національні мережі АЗС неодноразово підвищували ціни на всю лінійку пального.

Президент Володимир Зеленський у вересні підписав закон про підвищення акцизів на пальне.