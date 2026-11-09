Правоохоронці викрили масштабні врізки у трубопроводи Укрнафти

Правоохоронці спільно з фахівцями з безпеки Укрнафти викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини.

Про це повідомив т.в.о. очільника "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти.

"Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки групи Нафтогаз", – наголосив Федоренко.

Facebook очільника "Нафтогазу" Сергія Федоренка

Слідство веде поліція Київщини, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими, зазначив Федоренко.

Facebook очільника "Нафтогазу" Сергія Федоренка

"Продовжуємо системну боротьбу з незаконними врізками. Виявляємо, документуємо, передаємо матеріали правоохоронцям", – написав він у Facebook.

За його словами, Нафтогаз розраховує на повну компенсацію завданих збитків.

Нагадаємо:

В Роменському районі Сумської області ліквідували діяльність організованої злочинної групи "Тернова". Зловмисники незаконно врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і систематично викрадали нафту.

Раніше поліція викрила групу злочинців, які крали нафту з трубопроводу в Чернігівській області та перепродавали її нафтобазам та іншим комерційним структурам.

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ "Укрнафта" та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.