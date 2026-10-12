США відновили видобуток нафти у Мексиканській затоці після урагану

Виробники нафти та газу в американській частині Мексиканської затоки відновлюють видобуток, який минулого зупинили через ураган "Ісайяс".

Про це пише Argus Media.

Ураган пізно ввечері в п'ятницю пронісся узбережжям поблизу міста Дестін (штат Флорида). Його класифікували як шторм 2-ї категорії.

За даними Адміністрації морських мінеральних ресурсів США, станом на неділю видобуток нафти на шельфі Мексиканської затоки в обсязі близько 1,17 млн барелів на добу та видобуток газу в обсязі 1 млрд кубічних футів (близько 28,32 млн кубометрів) на добу все ще залишалися зупиненими.

Це становить близько 57,4% та 49,1% від загального обсягу видобутку в регіоні відповідно.

Частина потужностей вже відновилася – наведені дані менші, ніж 1,5 млн барелів на добу нафти та 1,3 млрд кубічних футів (36,81 млн кубометрів) на добу природного газу, видобуток яких було зупинено незадовго до того, як ураган вийшов на сушу.

У суботу компанія BP повідомила, що повертає персонал на свої платформи Na Kika та Thunder Horse для відновлення робіт, зупинених на початку тижня через проходження урагану. Компанія також повертає неосновний персонал на ще три платформи.

У неділю компанія Shell повідомила, що ураган не завдав шкоди її п'яти морським об'єктам у Мексиканській затоці. Вона також оголосила про повернення туди персоналу.

У суботу Міністерство енергетики США заявило, що обміняє з компаніями ExxonMobil та BP загалом 4 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву для компенсації будь-яких перебоїв у видобутку, спричинених ураганом.

Нафту повернуть до SPR у вигляді додаткової сирої нафти пізніше.

Нагадаємо:

Скорочення нафтовидобутку США через загрозу урагану призвело до зростання цін на нафту минулого тижня.