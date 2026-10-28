Газовидобуток у США може перевищити історичний максимум у 2026 році

Американські енергетичні компанії очікують, що 2026 рік стане другим поспіль роком рекордного видобутку природного газу на тлі зростання світового попиту.

Про це пише Reuters.

Три найбільші американські виробники газу — Expand Energy, EQT та Range Resources заявили, що у 2026 році витрати будуть приблизно такими ж або меншими, ніж минулого року, при цьому вони видобуватимуть більше газу.

Компанії хочуть задовольнити висхідний світовий попит у міру того, як нові потужності з експорту газу та енергетичні потреби центрів дата-центрів змінюють енергетичний ландшафт США.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у річному вимірі видобуток газу в США має зрости з рекордних 3,05 млрд кубометрів на добу у 2025 році до 3,18 млрд у 2026 році та 3,29 млрд у 2027 році.

Основна частина цього зростання припадає на супутній газ з Пермського басейну та з родовища Хейнсвілл на півдні США.

Зростання видобутку газу в Пермському басейні пов'язане зі збільшенням видобутку нафти.

Американці збільшили видобуток, щоб продавати більше пального, оскільки, згідно з прогнозом EIA, спотові ціни на американську нафту у 2026 році досягнуть чотирирічного максимуму через війну на Близькому Сході.

Тим часом загальний попит на газ у США зросте з рекордних 3,3 млрд кубометрів на добу у 2025 році до 3,4 млрд у 2026 році, згідно з даними EIA, що пов'язано насамперед із 17-відсотковим стрибком експорту СПГ.

Імпорт із Канади забезпечує додатковий обсяг газу, необхідний для задоволення попиту в США, а також для експорту.

Нагадаємо:

15 жовтня Україна вперше за час великої війни експортувала газ. Перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).