Росіяни вдарили по заправці Укрнафти на Рівненщині, є поранений

Російський дрон поцілив по автозаправному комплексу Укрнафти на Рівненщині, постраждав оператор АЗК.

Про це повідомляє Укрнафта, а також ДСНС Рівненщини.

Укрнафта

"Сьогодні російський дрон ударив по автозаправному комплексу Укрнафти на Рівненщині. На щастя, жертв немає", – розповів виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Проте, постраждав оператор АЗК, йому надають необхідну медичну допомогу.

Як повідмили у ДСНС, вогонь охопив обладнання та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

Ворог поцілив по АЗС у Сарненському районі, уточнили у ДСНС.

ДСНС Рівненщини

"Масштаб руйнувань можна буде оцінити пізніше", – зазначили у компанії Укрнафта.

Нагадаємо:

Раніше Росія атакувала автозаправний комплекс Укрнафти на Дніпропетровщині, осколками було поранено клієнта АЗС.

Раніше росіяни атакували на автозаправний комплекс UKRNAFTA у Хмельницькій області, один із працівників отримав легке поранення.

Росіяни двічі атакували один із автозаправних комплексів UKRNAFTA у Дніпропетровській області, обійшлося без жертв.

Укрнафта встановлює на київських заправках захисні бар'єри з піском та заявляє, що забезпечила постачання пального на зиму навіть за очікуваного зростання попиту на 10-15%.