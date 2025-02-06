"Укрнафта" почала імпортувати німецький бензин

ПАТ "Укрнафта" у 2025 році почала імпортувати для власної мережі АЗК німецький бензин з нафтопереробного заводу Holborn Europa Raffinerie у Гамбурзі.

Про це повідомили в компанії.

"Найбільша монобрендова мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA розширює географію імпорту пального", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році на АЗК компанії можна було заправити бензин грецьких Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas, а також виробництва Плоцького (Польша) та Мажейкяйського (Литва) нафтопереробних заводів польської Orlen.

Дизельне пальне у 2024 р. "Укрнафта" імпортувала з 15 країн світу - зокрема, з Греції (Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas), Ізраїлю (Ashdod Refinery та Oil Refineries Limited), Італії (SARAS та Sarlux S.R.L. Refining), Нідерландів (BP Refinery Rotterdam), США (Marathon Petroleum Company), Швеції (Preem AB та St1 Refinery AB), Польщі (Orlen) та від інших виробників.

В 2023 році товариство імпортувало пальне з США, Швеції, Польщі та Греції.

Нагадаємо:

"Укрнафта" встановила першу дахову сонячну електростанцію на автозаправному комплексі (АЗК) в Оболонському районі Києва.