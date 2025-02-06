"Укрнафта" начала импортировать немецкий бензин

ПАО "Укрнафта" в 2025 году начала импортировать для собственной сети АЗК немецкий бензин с нефтеперерабатывающего завода Holborn Europa Raffinerie в Гамбурге.

Об этом сообщили в компании.

"Крупнейшая монобрендовая сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA расширяет географию импорта топлива", - говорится в сообщении.

В 2024 году на АЗК компании можно было заправить бензин греческих Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas, а также производства Плоцкого (Польша) и Мажейкяйского (Литва) нефтеперерабатывающих заводов польской Orlen.

Дизельное топливо в 2024 г. "Укрнафта" импортировала из 15 стран мира - в частности, из Греции (Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas), Израиля (Ashdod Refinery и Oil Refineries Limited), Италии (SARAS и Sarlux S.R.L. Refining), Нидерландов (BP Refinery Rotterdam), США (Marathon Petroleum Company), Швеции (Preem AB и St1 Refinery AB), Польши (Orlen) и от других производителей.

В 2023 году общество импортировало топливо из США, Швеции, Польши и Греции.

Напомним:

"Укрнафта" установила первую крышную солнечную электростанцию на автозаправочном комплексе (АЗК) в Оболонском районе Киева.