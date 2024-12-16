"Укрнафта" встановила першу дахову сонячну електростанцію на власній АЗК

"Укрнафта" встановила першу дахову сонячну електростанцію на автозаправному комплексі (АЗК) в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, сонячні панелі дозволять не лише зберегти гроші на електриці, а й зменшити залежність АЗК від централізованого електропостачання, тобто зробити заправку більш автономною.

Встановлена СЕС налічує 44 панелі, що підключені до сучасного інвертора з функціями штучного інтелекту, загальною потужністю 25 кВт.

Зараз станція працює виключно на внутрішнє споживання комплексу.

"Одна така сонячна станція дозволяє заощаджувати сотні тисяч гривень на рік, а з березня до жовтня зможе покривати більш ніж половину загального споживання АЗК", – зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Він також зазначив, що сучасні сонячні панелі мають термін експлуатації 20-25 років, а витрати на обслуговування є мінімальними.

Нагадаємо:

"Укрнафта" останнім часом фіксувала випадки підробки талонів на пальне.