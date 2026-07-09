Українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробки РФ – FT

Українські удари дронами могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки аналітиків.

У червні Росія в середньому переробляла 4,1 млн барелів нафти на добу, що на 28% менше за середній показник останніх п'яти років і на 35% нижче від номінальної потужності.

Україна значно посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі у травні. Відтоді були атаковані десять найбільших НПЗ РФ, зокрема Омський НПЗ за 2500 км від лінії фронту, на який припадає близько 7% нафтопереробних потужностей країни.

Паливний дефіцит уже зачіпає 50 млн росіян, або 35% населення, свідчить аналіз FT. До 8 липня місцева влада або продавці запровадили обмеження на продаж пального у більшості регіонів РФ.

До 25 червня майже 50 російських регіонів запровадили ті чи інші обмеження на продаж пального, тоді як довгі черги біля АЗС поширилися по всій країні. У Криму офіційно діє режим надзвичайної ситуації, а бензин продають лише за електронними талонами.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем в ніч проти 8 липня уразили ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, 5 електропідстанцій, полігон та 3 радіолокаційні системи російської ППО. Крім того, вони атакували 9 танкерів "тіньового флоту".

СБС за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

Омський НПЗ, найбільший у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.