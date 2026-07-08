У російському Саратові після атаки безпілотників палає НПЗ

Українська правда

У ніч проти 8 липня безпілотники вдарили по російських містах Саратов та Борисоглєбськ. Там спалахнули пожежі, зокрема й на НПЗ.

Джерело: Exilenova+, губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін, ASTRA

Деталі: Губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін приблизно о 02:14 заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

Після цього канали повідомляли, що у місцевому аеропорту запровадили обмеження на прийом та відправлення літаків.

А вже близько третьої ночі моніторинки почали повідомляти про вибухи та ймовірну атаку дронів на Саратовський НПЗ.

Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Крім того, як повідомили моніторинги під атаку дронів потрапив ще й Борисоглєбськ Воронезької області РФ. Там ймовірно зафіксували пожежу на місцевому аеродромі.

Аеродром Борисоглєбськ - військовий аеродром, який використовується ВПС Росії. Це місце базування літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ та інших.

Що передувало:

У ніч на 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод атакували ударні безпілотники, внаслідок чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.