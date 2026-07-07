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Найбільший НПЗ Росії зупинився після атаки українського дрона

Артур Крижний — 7 липня, 19:05
Найбільший НПЗ Росії зупинився після атаки українського дрона
Омський НПЗ
Фото з відкритих джерел

Омський НПЗ, найбільший у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Удар по заводу в понеділок, глибоко в Сибіру, став однією з найдальших атак України за час війни, яка триває вже п'ятий рік.

Зупинка роботи підприємства, яке є найбільшим виробником бензину в Росії, ймовірно, посилить дефіцит пального по всій країні.

"Об'єкти Омського НПЗ були пошкоджені внаслідок атаки в понеділок. Працівники заводу не постраждали", — заявив у вівторок представник президента Володимира Путіна в Сибіру Анатолій Серишев.

"Зараз триває оцінка пошкоджень, компетентні служби організували відновлювальні роботи", — сказав Серишев, не уточнивши, як атака вплинула на роботу НПЗ.

За словами джерел, установка первинної переробки нафти CDU-10, на яку припадає близько 38% виробничих можливостей заводу і потужність якої становить 24 580 тонн на добу, загорілася й була пошкоджена внаслідок атаки.

Омський НПЗ із вівторка припинив продаж бензину й дизелю на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі, свідчать дані біржі.

Нагадаємо:

6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили найбільший нафтопереробний завод Росії, розташований у місті Омськ.

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