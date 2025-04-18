В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами вдень

В Україні підвищилася ефективність роботи сонячних електростанцій з настанням весни й сонячних днів, і для балансування енергосистеми українців закликають використовувати потужні електроприлади вдень.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо перенесення енергоспоживання на денний час у сонячні дні. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00 — тоді, коли ситуація в енергосистемі максимально цього потребує", - йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснюють, що у денний час активна робота сонячних електростанцій спричиняє надлишок потужності в енергосистемі, що зумовлює необхідність запровадження обмежень їхньої роботи.

А у години вечірнього піку споживання — енергії сонця навпаки уже немає, її потрібно заміщувати іншими типами генерації.

Крім того, надлишок потужності в енергосистемі у денний час складно подолати коштом експорту, оскільки в сусідніх державах встановлена потужність СЕС — така ж, або ще більша, ніж в Україні.

"Зараз різниця між хмарним і сонячним днями дорівнює потужності кількох енергоблоків великих теплових електростанцій", - додали в "Укренерго".

У хмарні та холодні дні енергетики закликали переносити споживання електроенергії у вечірні та нічні години через обмеження генерації вдень, у пікові періоди споживання.

Нагадаємо:

17 квітня вранці рівень споживання електроенергії був на 5% нижчим, ніж попереднього дня — 16 квітня.