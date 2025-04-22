В Украине вновь возросло потребление электроэнергии

В Украине 22 апреля по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 5,1% выше, чем в предыдущий день - в понедельник.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Причина - традиционный рост энергопотребления в начале рабочей недели и в послепраздничный период", - объясняют в компании.

Кроме этого, 21 апреля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 9,9% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу. Это объясняется существенным потеплением и нерабочим праздничным днем в понедельник во многих учреждениях и организациях.

В "Укрэнерго" призвали пользоваться сегодня мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00.

Напомним:

В Украине повысилась эффективность работы солнечных электростанций с наступлением весны и солнечных дней, и для балансировки энергосистемы украинцев призывают использовать мощные электроприборы днем.

В Украине 21 апреля потребление электроэнергии снизилось. По состоянию на 9:30 его уровень был на 12,6% меньше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу.