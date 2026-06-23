ЄБРР надає Києву 150 мільйонів євро на модернізацію метрополітену

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання кредиту на суму до 150 мільйонів євро на модернізацію київського метрополітену.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням на сайті ЄБРР, відповідне рішення ухвалила рада директорів банку.

Київський міський голова Віталій Кличко раніше заявив, що заплановано переформатування діючої на той час угоди з ЄБРР на суму 50 млн. євро.

Київ вперше оголошував тендер на закупівлю 50 вагонів метрополітену за кредитні кошти ЄБРР ще у 2023 році, його виграв Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), який запропонував 10 поїздів за 79,2 млн євро (з ПДВ), щ обуло на 37% дешевше, ніж пропозиція другого учасника – чеської компанії Skoda.

Згодом тендер було відмінено і повторно оголошено у березні 2025 року, але наразі про його результати невідомо, зазначає інформагентство.

19 червня 2026 року Київрада схвалила отримання кредиту ЄБРР в розмірі до 150 млн євро на придбання вагонів метрополітену.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Київрада розгляне проєкт рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Попри зростання доходів у 2023–2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими, найгірша ситуація – в Київського метрополітену.