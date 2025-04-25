Украина сможет импортировать большие объемы газа с помощью ЕБРР

Украина привлекла от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 270 млн евро под государственные гарантии на закупку газа, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который 25 апреля вместе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписали соответствующий договор, который усилит энергетическую устойчивость Украины.

"Это позволит НАК "Нафтогаз Украины" импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что после начала полномасштабной войны ЕБРР привлек для Украины более 6 млрд евро в виде кредитов, грантов и гарантий. В государственном секторе Украина и ЕБРР совместно реализуют 12 проектов, в том числе в области энергетики, логистики, критической инфраструктуры.

Напомним:

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшение добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.

Группа "Нафтогаз" начала подготовку к отопительному сезону 2025/2026: закупает газ и модернизирует энергогенерацию.