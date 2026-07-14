Працівники нафтової сервісної галузі Норвегії припинили страйк

Норвезька профспілка "Safe" та роботодавці домовилися про припинення трудового спору в нафтовій сервісній галузі, який призвів до перебоїв у бурових роботах на шельфі та скорочення видобутку нафти в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Профспілка "Safe" розпочала страйк 15 червня після того, як переговори щодо заробітної плати зайшли в глухий кут, а роботодавці згодом у відповідь оголосили локаут з 27 червня, що торкнулося майже 2 000 працівників.

"Робота відновиться, щойно це стане практично можливим", — зазначила у своїй заяві головна переговорниця "Offshore Norway" Елізабет Браттебое Фенне.

Обидві сторони тепер звернуться до добровільного арбітражу, додала Offshore Norway.

Конфлікт торкнувся нафтосервісних компаній, зокрема SLB, Halliburton, Subsea 7, DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean та Baker Hughes.

Станом на 9 липня трудовий конфлікт призвів до скорочення видобутку нафти в Норвегії на сумарні 2,4 млн барелів нафтового еквіваленту (boe), як зазначило на той час видання Offshore Norway, що дорівнює більш ніж половині добового обсягу видобутку.

Норвегія, найбільший постачальник трубопровідного газу в Європі, у 2025 році видобувала понад 4 мільйони барелів нафтового еквіваленту на добу (boed).

Якби конфлікт тривав далі, він міг би призвести до скорочення видобутку нафти в Норвегії приблизно на 120 000 боед до середини липня, порівняно з початковим впливом у розмірі близько 12 000 боед, про що попереджало видання Offshore Norway.