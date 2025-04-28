"Нафтогаз" подписал соглашение о срочной закупке газа

"Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении 270 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и соглашение о гранте 140 млн евро от Норвегии для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Соответствующие кредитное и грантовое соглашения были подписаны главой Группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства уже доступны для "Нафтогаза" и будут направлены на импорт газа. "Они позволят закупить почти 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру", - отметил глава компании Роман Чумак.

Напомним:

Украина привлекла от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 270 млн евро под государственные гарантии на закупку газа, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро.

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшения добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.

Группа "Нафтогаз" начала подготовку к отопительному сезону 2025/2026: закупает газ и модернизирует энергогенерацию.