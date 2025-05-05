Україна скоротила закачування газу на 44%: яка причина

Україна протягом квітня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 258 млн куб м природного газу.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ 17 квітня 2025 року, закачавши до ПСГ 2,1 млн куб м газу.

Обсяги закачування газу до сховищ зростали до кінця місяця – до 35 млн куб м 30 квітня, що стало найвищим рівнем з початком цьогорічного сезону закачування.

У порівнянні з квітнем минулого року обсяги закачування газу скоротилися на 44% – з 460 млн куб м у квітні 2024 до 260 млн куб м у квітні 2025.

Менші обсяги закачування пов’язані з пізнішим початком сезону закачування, який цього року розпочався 17 квітня, а минулого року 31 березня.

Станом на початок травня в українських ПСГ зберігалося 5,7 млрд куб м природного газу, сховища заповнені на 18,4%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу. Запаси активного газу складають понад 960 млн куб м на 1 травня 2025 р.

"Україні необхідно помітно збільшити обсяги імпорту природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону. Нагадаємо, минулого року на початку сезону відбору газу з ПСГ (1 листопада) в українських сховищах зберігалося 12,92 млрд куб м газу. Щоб досягти цього рівня заповнення сховищ, протягом травня-жовтня потрібно закачати 7,2 млрд куб м газу до ПСГ", - пише видання.

За його підрахунками, частину з цього обсягу покриє внутрішній видобуток, який залишається зниженим після масованих російських обстрілів у лютому-березні. Решту газу необхідно імпортувати. Необхідні обсяги імпорту до початку листопада коливаються від 3 до 5 млрд куб м.

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Нагадаємо:

Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.

Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію. Так, у межах цього процесу, від початку року було законтрактовано 1,5 млрд кубометрів газу.