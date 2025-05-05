Украина сократила закачку газа на 44%: какая причина

Украина в течение апреля 2025 года закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 258 млн куб м природного газа.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Украина начала закачку газа в подземные хранилища 17 апреля 2025 года, закачав в ПХГ 2,1 млн куб м газа.

Объемы закачки газа в хранилища росли до конца месяца - до 35 млн куб м 30 апреля, что стало самым высоким уровнем с началом нынешнего сезона закачки.

По сравнению с апрелем прошлого года объемы закачки газа сократились на 44% - с 460 млн куб м в апреле 2024 до 260 млн куб м в апреле 2025.

Меньшие объемы закачки связаны с более поздним началом сезона закачки, который в этом году начался 17 апреля, а в прошлом году 31 марта.

По состоянию на начало мая в украинских ПХГ хранилось 5,7 млрд куб м природного газа, хранилища заполнены на 18,4%.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах на 33% или 2,86 млрд куб м меньше газа. Запасы активного газа составляют более 960 млн куб м на 1 мая 2025 г.

"Украине необходимо заметно увеличить объемы импорта природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону. Напомним, в прошлом году в начале сезона отбора газа из ПХГ (1 ноября) в украинских хранилищах хранилось 12,92 млрд куб м газа. Чтобы достичь этого уровня заполнения хранилищ, в течение мая-октября нужно закачать 7,2 млрд куб м газа в ПХГ", - пишет издание.

По его подсчетам, часть из этого объема покроет внутренняя добыча, которая остается сниженной после массированных российских обстрелов в феврале-марте. Остальной газ необходимо импортировать. Необходимые объемы импорта до начала ноября колеблются от 3 до 5 млрд куб м.

Читайте также: "Вызов национального масштаба": Украине не хватает денег на покупку газа. Где их взять?

Напомним:

Украина с 17 апреля перешла от отбора газа из подземных хранилищ газа к его закачке.

Группа "Нафтогаз" начала подготовку к отопительному сезону 2025/2026: закупает газ и модернизирует энергогенерацию. Так, в рамках этого процесса, с начала года было законтрактовано 1,5 млрд кубометров газа.