До опалювального сезону Україна підпише угоди про енергоресурси з партнерами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підписання угоди із європейськими партнерами щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що на рівні МЗС, Міненерго та "Нафтогазу" домовленості готуються до реалізації.

Зеленський анонсував підписання угод із партнерами наступного тижня (7-13 липня) та конференції з відновлення України у Римі.

Нагадаємо:

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України, який мали презентувати на конференції з відновлення України, на початку 2025 року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

В Україні наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні.