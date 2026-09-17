Через обстріли частково знеструмлені сім областей

Уранці 17 вересня частина споживачів у семи областях залишалася без електроенергії через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомило Міненерго.

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Міненерго не прогнозує застосування обмежень електропостачання 17 вересня. Споживачів просять за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 15:00.

Нагадаємо:

У ніч на 17 вересня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками та протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами; силам ППО вдалося знешкодити 131 дрон.