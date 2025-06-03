В "Укренерго" назвали ризики відключень електроенергії влітку

В Україні наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", передає "Укрінформ".

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) – не йдеться.

Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - повідомили у компанії.

В "Укренерго" розповіли, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році.

Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

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Нагадаємо:

Компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.