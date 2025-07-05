BlackRock припинила перемовини про інвестиційний фонд для України після перемоги Трампа

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України на початку 2025 року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє Bloomberg.

У січні 2025 року, після перемоги Трампа на виборах президента США, BlackRock вирішив призупинити переговори з інвесторами щодо інвестиційного фонду з відновлення України через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Як повідомляє видання, у грудні 2024 року уряд США був помітно відсутній серед спонсорів фонду.

Фонд розвитку України був на шляху до залучення щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярдів доларів від приватних інвесторів.

У перспективі фонд мав зібрати щонайменше 15 мільярдів доларів на відновлення України.

Він мав бути представлений на конференції з відновлення України в Римі наступного тижня (7 –11 липня). Фонд мали підтримати уряди Німеччини, Італії та Польщі, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як повідомляє Bloomberg, представник BlackRock заявив, що компанія завершила свою безкоштовну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України в 2024 році і зараз не бере участі в "жодних активних мандатах" з українським урядом.

У виданні додали, що Франція працює над пропозицією щодо фонду, який замінить скасовану ініціативу BlackRock.