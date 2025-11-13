Терміновість ситуації: Україна підписала грант з ЄІБ на 127 мільйонів євро для закупівлі газу

Група Нафтогаз підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 127 млн євро.

Про це повідомили в "Нафтогазі".

Кошти надані Європейським союзом за фінансової підтримки уряду Норвегії та підуть на закупівлю природного газу для цього опалювального сезону.

"Це важлива та головне своєчасна підтримка, яка допоможе забезпечити стабільне постачання газу в опалювальний сезон", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України Сергій Корецький.

Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF) — механізм, створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії.

"Грант ЄС у розмірі 127 млн євро для "Нафтогазу", на додачу до кредиту ЄІБ у 300 млн євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, відображає спільне розуміння терміновості ситуації та нашу здатність діяти швидко", — зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза ​​Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

UIF є частиною програми Ukraine Facility, основного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм.

Читайте також: Росіяни хочуть залишити українців без тепла. Чи реально це і що робити?

"Нуль генерації". Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці

Нагадаємо:

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.

Ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак РФ.