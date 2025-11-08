Росія масовано вдарила по газовій інфраструктурі України: дев'ятий удар з початку жовтня

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", є влучання.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Поранення отримав наш співробітник, зараз йому надають допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють рятувальники. Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці одразу розпочнуть відновлювальні роботи.

"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку", - додав Корецький.

Нагадаємо:

1 листопада в Полтавському районі внаслідок ворожої атаки на території одного з об'єктів газовидобувної галузі виникла пожежа.