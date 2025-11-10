У "Нафтогазі" оцінили, наскільки в Україні критична ситуація з газом

Ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак РФ.

Так вважає член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути. І це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів", - сказала Бойко під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосистемі України Київського безпекового форуму у понеділок.

Бойко зазначила, що всі зусилля спрямовані і на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.

Нагадаємо:

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.