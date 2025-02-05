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Україна розглядає США як постачальника LNG-газу після зупинки транзиту з РФ

Олексій Артемчук — 5 лютого, 14:43
Україна розглядає США як постачальника LNG-газу після зупинки транзиту з РФ
Getty Images

Київ бачить перспективи у співпраці зі США, зокрема у постачанні скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки", - сказав міністр.

Сибіга зазначив, що за умови закачування достатньої кількості газу до підземних сховищ, Україна зможе посилити роль гаранта енергетичної безпеки регіону.

Нагадаємо:

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

Президент США Дональд Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ), яку запровадив попередній президент Джо Байден.

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