Україна розглядає США як постачальника LNG-газу після зупинки транзиту з РФ

Київ бачить перспективи у співпраці зі США, зокрема у постачанні скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки", - сказав міністр.

Сибіга зазначив, що за умови закачування достатньої кількості газу до підземних сховищ, Україна зможе посилити роль гаранта енергетичної безпеки регіону.

Нагадаємо:

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

Президент США Дональд Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ), яку запровадив попередній президент Джо Байден.