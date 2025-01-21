Трамп скасував заборону Байдена на новий експорт скрапленого природного газу

Президент США Дональд Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ), яку запровадив попередній президент Джо Байден.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що відтепер Міністерство енергетики відновить розгляд заявок на дозволи.

Згідно з дослідженням грудня, збільшення експорту ЗПГ може спричинити зростання цін на газ для американських споживачів та підвищити глобальні викиди. Це може стати перешкодою для швидкого узгодження нових дозволів.

Трамп заявляв про намір скасувати обмеження ще під час передвиборчої кампанії. Цей крок відновлює плани багатомільярдних експортних проєктів компаній Venture Global LNG, Energy Transfer LP та Commonwealth LNG.

Рішення президента зобов’язує Міністерство енергетики враховувати економічні переваги, створення робочих місць та вплив на безпеку союзників при видачі нових ліцензій.

Міністр торгівлі Японії Йодзі Муто прокоментував: "Ми визнаємо, що це може мати вплив на світовий ринок ЗПГ, де попит і пропозиція є структурно обмеженими, і що це може збільшити пропозицію і сприяти стабілізації ринку".