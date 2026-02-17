В Україні знеструмлення у п'яти областях через масовану атаку: є проблеми з теплом у 2-х містах

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах України є значна кількість знеструмлених споживачів на Одещині (зокрема – у м. Одеса).

Про це повідомили в "Укренерго".

Також через російські удари є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

В Міненерго повідомили, що фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

В "Укренерго" запевнили, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Щодо споживання електроенергії, то, як зазначено в повідомленні, воно знизилось. Сьогодні, 17 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 5,9% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – більша кількість знеструмлених споживачів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Вчора, 16 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 7,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 13 лютого. Причина – суттєве похолодання у більшості регіонів України.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівного удару по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити українську енергетику, під ударом були 12 областей.

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.