"Укренерго" не прогнозує відключення світла 18 квітня: надало поради щодо електроприладів

У суботу, 18 квітня, в усіх регіонах України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомили в компанії.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дронових атак по енергооб'єктах на ранок 17 квітня були знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

У п'ятницю, 17 квітня, в усіх регіонах України не планували застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.