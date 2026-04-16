17 квітня українці будуть зі світлом

У п'ятницю 17 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії зазначили, що користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Водночас громадян закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Вранці 16 квітня ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.