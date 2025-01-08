У Шотландії розмістять 3 найбільші акумуляторні системи зберігання енергії в Європі

У Шотландії з'являться три найбільші акумуляторні системи зберігання енергії в Європі після того, як інфраструктурний інвестиційний фонд виділив 800 млн фунтів стерлінгів на будівництво двох нових електростанцій загальною потужністю 1,5 гігавата.

Про це пише Financial Times.

Copenhagen Infrastructure Partners, найбільший постачальник акумуляторних батарей у Великобританії, в середу заявив, що розпочне будівництво проєкту Coalburn 2 у Південному Ланаркширі, а також проекту Devilla у Файфі.

Очікується, що дві нові електростанції будуть введені в експлуатацію в 2027-28 роках і доповнять Coalburn 1, яка вже будується і має запрацювати в жовтні. За даними CIP, кожна з батарей потужністю 500 мегават є більшою за будь-яку іншу в Європі.

Разом три системи зможуть зберігати та постачати в мережу 3 ГВт/год електроенергії, що достатньо для забезпечення 4,5 млн домогосподарств протягом двох годин.

Перший міністр Джон Свінні схарактеризував інвестиції як "значний внесок у розвиток інфраструктури енергетичного переходу Шотландії".

Акумуляторні системи зберігання енергії, які можуть заряджатися, коли ціни на електроенергію низькі, і розряджатися в періоди пікового попиту, забезпечують гнучкість мережі, що дозволяє швидше впроваджувати відновлювану енергетику.

Ця технологія є життєво важливою для балансування попиту, коли виробники електроенергії не можуть відповідати прогнозованому використанню.

Нагадаємо:

Вітрові турбіни у Великобританії вперше обігнали газові електростанції як джерело електроенергії номер один, хоча вони все ще далекі від амбітних цілей щодо екологічно чистої енергосистеми до 2030 року.