В Шотландии разместят 3 крупнейшие аккумуляторные системы хранения энергии в Европе

В Шотландии появятся три крупнейшие аккумуляторные системы хранения энергии в Европе после того, как инфраструктурный инвестиционный фонд выделил 800 млн фунтов стерлингов на строительство двух новых электростанций общей мощностью 1,5 гигаватта.

Об этом пишет Financial Times.

Copenhagen Infrastructure Partners, крупнейший поставщик аккумуляторных батарей в Великобритании, в среду заявил, что начнет строительство проекта Coalburn 2 в Южном Ланаркшире, а также проекта Devilla в Файфе.

Ожидается, что две новые электростанции будут введены в эксплуатацию в 2027-28 годах и дополнят Coalburn 1, которая уже строится и должна заработать в октябре. По данным CIP, каждая из батарей мощностью 500 мегаватт является большей любой другой в Европе.

Вместе три системы смогут хранить и поставлять в сеть 3 ГВт/ч электроэнергии, что достаточно для обеспечения 4,5 млн домохозяйств в течение двух часов.

Первый министр Джон Суинни охарактеризовал инвестиции как "значительный вклад в развитие инфраструктуры энергетического перехода Шотландии".

Аккумуляторные системы хранения энергии, которые могут заряжаться, когда цены на электроэнергию низкие, и разряжаться в периоды пикового спроса, обеспечивают гибкость сети, что позволяет быстрее внедрять возобновляемую энергетику.

Эта технология является жизненно важной для балансировки спроса, когда производители электроэнергии не могут соответствовать прогнозируемому использованию.

Напомним:

Ветровые турбины в Великобритании впервые обогнали газовые электростанции как источник электроэнергии номер один, хотя они все еще далеки от амбициозных целей по экологически чистой энергосистеме к 2030 году..