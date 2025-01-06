У Британії вітер вперше випередив газ у виробництві електрики

Велика Британія має намір значно розширити вітрову генерацію, зокрема збільшити потужності вітрових парків більше ніж у три рази до 2030 року. Це дозволить забезпечити більшість потреб у електроенергії за рахунок дешевих відновлюваних джерел, що, в свою чергу, сприятиме скороченню викидів та зниженню витрат для споживачів.

Проте зростання частки вітрової енергії та зменшення залежності від газових електростанцій не завжди ведуть до зниження цін на електроенергію. Оскільки вітрові станції працюють нерегулярно, газові електростанції залишаються важливими як резервне джерело енергії. Їхнє використання лише в критичних ситуаціях може призводити до збільшення вартості електрики.

Прогнозується, що до 2030 року витрати на експлуатацію газових електростанцій зростуть на третину через менш регулярну, але все ще необхідну роль у забезпеченні енергетичної стабільності.

Уряд Великої Британії також планує реформувати енергетичний ринок, щоб полегшити перевантаження мережі. Наразі вітрові регіони обмежують виробництво електроенергії через недостатню пропускну здатність для доставки енергії в райони з високим попитом. Очікується, що до 2025 року ринок буде поділено на зони з окремими тарифами, що враховуватимуть баланс попиту та пропозиції.

Минулого року важливою зміною стало те, що імпорт електроенергії перевищив частку ядерної генерації, ставши третім за величиною джерелом енергії.

Велика Британія збільшила імпорт електроенергії з Європи після закриття останньої газової електростанції, однак уряд обіцяє знизити залежність від імпорту, зосередивши увагу на розвитку власних відновлюваних джерел для зниження витрат на енергію для споживачів.