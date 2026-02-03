Різними областями ширяться аварійні відключення світла

У деяких областях країни запровадили аварійні відключення світла після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляють пресслужби місцевих обленерго.

Аварійні відключення, зокрема, запровадили на Житомирщині, Черкащині та Харківщині.

Причиною запровадження графіків є дефіцит електроенергії, що виник внаслідок обстрілу РФ в умовах морозів.

Нагадаємо:

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважноʼ залишилися без тепла.

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що знаходяться на лівому березі Дніпра, частково запровадили аварійні відключення світла після масованого обстрілу РФ.

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ вночі 3 лютого у столиці пошкоджені багатоповерхівки, загорівся дитсадок, троє постраждалих.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.