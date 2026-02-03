Частина лівого берега Києва знеструмлена

В Україні знову аварійні відключення світла

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що знаходяться на лівому березі Дніпра, частково запровадили аварійні відключення світла після масованого обстрілу РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Водночас на правому березі продовжують діяти графіки.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже дев'ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Нагадаємо:

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважноʼ залишилися без тепла.

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ вночі 3 лютого у столиці пошкоджені багатоповерхівки, загорівся дитсадок, троє постраждалих.