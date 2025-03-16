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У понеділок діятимуть обмеження електроенергії

Володимир Тунік-Фриз — 16 березня, 20:57
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії
Getty images

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00.

У повідомленні зазначають, що обмежень для побутових споживачів не передбачають.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів була без світла.

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У понеділок діятимуть обмеження електроенергії
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