У понеділок діятимуть обмеження електроенергії

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00.

У повідомленні зазначають, що обмежень для побутових споживачів не передбачають.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів була без світла.