Росіяни атакували енергетику у чотирьох регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 8,9% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

Нагадаємо:

Вночі 17 вересня російські війська завдали ударів по об'єктах Київводоканалу, що спричинило перебої з водопостачанням на лівому березі та в окремих районах правого берега столиці.