Росіяни атакували енергетику у чотирьох регіонах
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох регіонах країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 8,9% нижчим за попередній робочий день.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.
Нагадаємо:
Вночі 17 вересня російські війська завдали ударів по об'єктах Київводоканалу, що спричинило перебої з водопостачанням на лівому березі та в окремих районах правого берега столиці.